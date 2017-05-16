Фестиваль домашних пирогов пройдет в Подмосковье

Минсоцразвития Московской области проведет 17 мая в Домодедове фестиваль домашних пирогов.

По словам главы ведомства Ирины Фаевской, фестиваль пройдет в рамках празднования Международного дня семьи.

Как уточняется в материале, триста многодетных семей Подмосковья приготовят в ходе праздника домашние пироги.

Фестиваль домашних пирогов проводится в Московской области четвертый раз, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».