Фестиваль домашних пирогов пройдет в Подмосковье
Минсоцразвития Московской области проведет 17 мая в Домодедове фестиваль домашних пирогов.
По словам главы ведомства Ирины Фаевской, фестиваль пройдет в рамках празднования Международного дня семьи.
Как уточняется в материале, триста многодетных семей Подмосковья приготовят в ходе праздника домашние пироги.
Фестиваль домашних пирогов проводится в Московской области четвертый раз, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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