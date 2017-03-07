Фермеры в Италии привели овец на акцию протеста

Итальянские фермеры, пострадавшие в результате прошлогодних землетрясений, устроили акцию протеста в Риме. С собой они привели овец.

Участники митинга заявили, что власти страны не торопятся реализовывать свои обещания о помощи в восстановлении разрушенных стихией ферм. С помощью лозунгов фермеры интересовались у властей «Где же обещанные стойла?» и призывали меньше обещать и больше делать, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По словам одного из участников акции, он покинул ее с чувством безнадежности.