Фермеры в Италии привели овец на акцию протеста
Итальянские фермеры, пострадавшие в результате прошлогодних землетрясений, устроили акцию протеста в Риме. С собой они привели овец.
Участники митинга заявили, что власти страны не торопятся реализовывать свои обещания о помощи в восстановлении разрушенных стихией ферм. С помощью лозунгов фермеры интересовались у властей «Где же обещанные стойла?» и призывали меньше обещать и больше делать, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По словам одного из участников акции, он покинул ее с чувством безнадежности.
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