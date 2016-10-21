Фермерские хозяйства Подмосковья выведут на новый уровень

Производители молочной отрасли получат поддержку со стороны государства в следующем году. Появятся новые субсидии, компенсирующие затраты фермеров на закупку оборудования и модернизацию хозяйств.

Чтобы молочная отрасль Подмосковья могла развиваться и наращивать объем производимой продукции, в Дмитровском районе решили обсудить возможные варианты помощи, которое готово оказать государство. Хозяйствам помогут ускорить процесс оформления земельных участков и технической документации при строительстве новых ферм.

Планируется оказать поддержку племенным хозяйствам, как стало известно из информационного источника «Подмосковье сегодня».

«В Подмосковье порядка 100 заброшенных ферм, которые можно реконструировать. Модернизация ферм – наиболее быстрый способ увеличения объемов молока. Мы предлагаем фермерам в следующем году совершенно новый вид субсидии – компенсация половины средств, потраченных на закупку оборудования в модернизированные фермы», - пояснил председатель правительства региона Денис Буцаев.

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