Фермерские хозяйства Подмосковья выведут на новый уровень
Производители молочной отрасли получат поддержку со стороны государства в следующем году. Появятся новые субсидии, компенсирующие затраты фермеров на закупку оборудования и модернизацию хозяйств.
Чтобы молочная отрасль Подмосковья могла развиваться и наращивать объем производимой продукции, в Дмитровском районе решили обсудить возможные варианты помощи, которое готово оказать государство. Хозяйствам помогут ускорить процесс оформления земельных участков и технической документации при строительстве новых ферм.
Планируется оказать поддержку племенным хозяйствам, как стало известно из информационного источника «Подмосковье сегодня».
«В Подмосковье порядка 100 заброшенных ферм, которые можно реконструировать. Модернизация ферм – наиболее быстрый способ увеличения объемов молока. Мы предлагаем фермерам в следующем году совершенно новый вид субсидии – компенсация половины средств, потраченных на закупку оборудования в модернизированные фермы», - пояснил председатель правительства региона Денис Буцаев.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии