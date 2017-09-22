Фермерская сеть «LavkaLavka» готовит свою криптовалюту

Фермерский кооператив «LavkaLavka» выпустит свою криптовалюту в инвестиционной системе «Восход», которая была разработана в 2016 году для привлечения капитала в Дальневосточный регион.

«LavkaLavka» готовит ICO на «Восходе» в октябре. Инвесторам будут предложены токены под названием BioCoin, которые станут частью финансовой блокчейн-платформы.

В августе представителей «LavkaLavka» вызвала Лефортовская межрайонная прокуратура, попросив дать разъяснения о приеме биткойнов, но нарушений не нашла – сеть не принимает биткойны за товар напрямую — покупатель переводит их на электронный кошелек «LavkaLavka», которая на эту же сумму вносит рубли в кассу и пробивает чеки.

4 сентября полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что система «Восход» первой в стране получила право работать с криптовалютами, сообщает Kommersant.

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