В США фермер вывел породу миниатюрных коров
В американском штате Айова фермер Дастин Пиллард вывел карликовую породу коров. Высота взрослой особи не превышает 90 сантиметров.
По словам фермера, в поведении миниатюрных коров есть много черт, присущих собакам. «Они бегают вокруг, как собаки, ладят с людьми, спокойны и общительны. А еще они обожают внимание», - сказал фермер изданию Metro. Он добавил, что многие коровки, подобно собакам, имеют индивидуальные черты.
Пиллард отметил, что люди покупают у него миниатюрных коров, чтобы держать их дома вместо привычных собак или кошек.
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