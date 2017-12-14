В США фермер вывел породу миниатюрных коров

В американском штате Айова фермер Дастин Пиллард вывел карликовую породу коров. Высота взрослой особи не превышает 90 сантиметров.

По словам фермера, в поведении миниатюрных коров есть много черт, присущих собакам. «Они бегают вокруг, как собаки, ладят с людьми, спокойны и общительны. А еще они обожают внимание», - сказал фермер изданию Metro. Он добавил, что многие коровки, подобно собакам, имеют индивидуальные черты.

Пиллард отметил, что люди покупают у него миниатюрных коров, чтобы держать их дома вместо привычных собак или кошек.