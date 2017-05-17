Фермер из КБР обманом получила субсидию в 3 млн рублей
Глава фермерского хозяйства в Кабардино-Балкарии обманула Минсельхоз республики с целью незаконного обогащения.
Она представила в ведомство фиктивные документы о том, что в 2013 году ее хозяйством было произведено и реализовано почти 900 тысяч литров товарного молока. На основании этих документов предприниматель была включена в реестр получателей госсубсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных производителей. В результате на ее счет были перечислены 3,3 миллиона рублей.
Женщине предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение и направило уголовное дело в суд, сообщает «ФедералПресс».
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