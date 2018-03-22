На ферме в Подмосковье приютили крокодилов

Основатель фермы по выращиванию улиток в подмосковной Коломне Сергей Балаев взял к себе крокодила, изъятого полицией в ходе оперативного мероприятия.

У правоохранителей не было возможности пристроить куда-либо экзотического зверя и ему грозила гибель. Поэтому Балаев взял его под свою опеку. Однако только крокодилом дело не ограничилось. Вскоре стали поступать и другие животные.

В итоге было принято решение открыть для них приют на территории фермы. По словам Балаева, о будет готов к лету и сможет вместить свыше сотни питомцев, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Радио1».