На ферме в Подмосковье приютили крокодилов
Основатель фермы по выращиванию улиток в подмосковной Коломне Сергей Балаев взял к себе крокодила, изъятого полицией в ходе оперативного мероприятия.
У правоохранителей не было возможности пристроить куда-либо экзотического зверя и ему грозила гибель. Поэтому Балаев взял его под свою опеку. Однако только крокодилом дело не ограничилось. Вскоре стали поступать и другие животные.
В итоге было принято решение открыть для них приют на территории фермы. По словам Балаева, о будет готов к лету и сможет вместить свыше сотни питомцев, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Радио1».
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