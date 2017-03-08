Феминистки выступили у Кремля против двухсотлетней власти мужчин

Четыре активистки феминистического движения зажгли дымовые шашки и попытались вывесить на кремлевской стене баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!», за что были задержаны полицией.

В акции у Кремля со стороны Александровского сада приняли участие активистки Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, журналисты «Новой газеты» Елена Костюченко, Анна Артемьева и фотограф Аркман Арден, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «ОВД-инфо».

Задержанные доставлены в ОВД «Китай-город».