Феминистки выступили у Кремля против двухсотлетней власти мужчин
Четыре активистки феминистического движения зажгли дымовые шашки и попытались вывесить на кремлевской стене баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!», за что были задержаны полицией.
В акции у Кремля со стороны Александровского сада приняли участие активистки Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, журналисты «Новой газеты» Елена Костюченко, Анна Артемьева и фотограф Аркман Арден, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «ОВД-инфо».
Задержанные доставлены в ОВД «Китай-город».
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