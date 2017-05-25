Феминистки призвали Навального защищать права секс-меньшинств

Российские феминистки порекомендовали оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам научиться работать с женской аудиторией во избежание «политического самоубийства».

Они записали видеообращение к политику, призвав его встать на защиту прав ЛГБТ-сообщества, вести борьбу с сексуальным и домашним насилием, вовлекать женщин в политику, а также заняться проблемой ответственности уклонистов от уплаты алиментов, сообщает URA.RU.

Ответа от Навального пока не последовало.