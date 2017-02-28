Фельдшер «скорой» получил ранения шариковой ручкой от пациентки в Энгельсе

Нетрезвая жительница города Энгельс Саратовской области вызвала бригаду «скорой помощи», во время осмотра выхватила у фельдшера шариковую ручку и несколько раз воткнула ему в голову. Медик получил травмы.

24 февраля бригада «скоро» прибыла по вызову в одну из квартир, где находившаяся в состоянии алкогольного опьянения пациентка устроила скандал, выхватила у медработника шариковую ручку и нанесла ему несколько ударов в затылок, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Регион 64».

Это уже второй за февраль месяц известный инцидент, связанный с нападением пациентов на врачей «скорой помощи» в Саратовской области. 11 февраля пятеро мужчин пытались изнасиловать в Саратове прибывшую по вызову женщину-фельдшера.