Фельдшер «скорой» получил ранения шариковой ручкой от пациентки в Энгельсе
Нетрезвая жительница города Энгельс Саратовской области вызвала бригаду «скорой помощи», во время осмотра выхватила у фельдшера шариковую ручку и несколько раз воткнула ему в голову. Медик получил травмы.
24 февраля бригада «скоро» прибыла по вызову в одну из квартир, где находившаяся в состоянии алкогольного опьянения пациентка устроила скандал, выхватила у медработника шариковую ручку и нанесла ему несколько ударов в затылок, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Регион 64».
Это уже второй за февраль месяц известный инцидент, связанный с нападением пациентов на врачей «скорой помощи» в Саратовской области. 11 февраля пятеро мужчин пытались изнасиловать в Саратове прибывшую по вызову женщину-фельдшера.
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