Федор Конюхов задумал полет над Эльбрусом

Российский путешественник Федор Конюхов планирует установить новый мировой рекорд.

Он собирается перелететь на воздушном шаре через гору Эльбрус. Об этом РИА «Новости» рассказал сын путешественника Оскар Конюхов. На какое время запланирован полет, он не уточнил.

В издании «Русская Планета» можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его автографом. Именно на этом аэростате путешественник установил тройной мировой рекорд.