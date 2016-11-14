Федор Конюхов вручил «Русской Планете» лоскут оболочки воздушного шара

Совершивший кругосветный перелет на воздушном шаре «Мортон» знаменитый российский путешественник Федор Конюхов подарил «Русской планете» лоскут оболочки аэростата с автографом.

Во вторник, 15 ноября международная транспортная компания DHL доставит в Москву из Австралии гондолу, в которой летом нынешнего года Конюхов совершил рекордный перелет.

- Желаю удачи всем тем, кто по моему примеру стремится покорять новые вершины, расширять пределы человеческих возможностей. Хотелось бы, чтобы именно молодежь активно участвовала в этих благих начинаниях, - сказал Конюхов «Русской Планете».

«Небесная келья» помогла отцу Федору не просто выжить в сверхэкстремальных условиях на высоте 10 километров, но и побить рекорд предшественника – американца Стива Фоссета, который в далеком 2002-м году так и не смог долететь от Австралии до Австралии, приводнившись невдалеке от заветного финиша.

Гондолу вскоре смогут увидеть все желающие, она будет выставлена на обозрение в Технопарке МФТИ в районе подмосковного Долгопрудного.

«Русская планета» являлась информационным спонсором экспедиции Конюхова.

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Места: Россия
Организации: Русская Планета
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