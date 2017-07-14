Федор Конюхов примет участие в экологической акции
Известный российский путешественник Федор Конюхов проводит в Севастополе студенческую экспедицию «Под Андреевским флагом».
В рамках программы совместно со студентами Севастопольского государственного университета, Федор Конюхов организует экологическую акцию по уборке мусора в прибрежной зоне города.
Участники экспедиции планируют очистить берег от мусора, который там оставляют местные жители и отдыхающие.
В издании «Русская Планета» можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его автографом.
Именно на этом аэростате путешественник установил тройной мировой рекорд.
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