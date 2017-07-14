Федор Конюхов примет участие в экологической акции

Известный российский путешественник Федор Конюхов проводит в Севастополе студенческую экспедицию «Под Андреевским флагом».

В рамках программы совместно со студентами Севастопольского государственного университета, Федор Конюхов организует экологическую акцию по уборке мусора в прибрежной зоне города.

Участники экспедиции планируют очистить берег от мусора, который там оставляют местные жители и отдыхающие.

В издании «Русская Планета» можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его автографом.

Именно на этом аэростате путешественник установил тройной мировой рекорд.