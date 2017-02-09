Федор Конюхов поставил новый рекорд воздухоплавания

Экипаж теплового аэростата в составе Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел уже примерно тысячу километров чуть более, чем за 51 час, побив таким образом мировой рекорд непрерывного полета на воздушном шаре.

Воздухоплаватели стартовали из Рыбинска во вторник, преодолели около тысячи километров и находятся в данный момент над Саратовской областью, сообщает "Интерфакс".

Предыдущий рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава. В феврале 1997 года они провели в небе 50 часов и 38 минут, совершив перелет из Канады в США.