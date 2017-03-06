Федор Конюхов поменял Якутию на космодром «Восточный» для полета в стратосферу

Путешественник и рекордсмен Федор Конюхов решил привлечь внимание всего мира к новому российскому космодрому, выбрав его местом старта для самого высотного полета на воздушном шаре в истории воздухоплавания. Изначально Конюхов планировал лететь из Якутии, чтобы улучшить достижение индийца Виджайпат Синганья, который поднялся на высоту 21 тыс. 27 метров.

Конюхов объяснил свой выбор тем, что космодром «Восточный» - «не секретный», не частный», и открыт всему миру для изучения космического пространства, передает «Интерфакс». В конструировании аэростата участвует международная команда специалистов из Англии, Франции, Голландии, Бельгии и Америки, добавил путешественник.

По его словам, он планирует подняться в стратосферу на высоту 25 километров. «Я буду находиться в гондоле, в условиях разреженного воздуха, практически как космонавт. Дышать буду не в маске», - рассказал Конюхов. Он уточнил, что оборудование на борту будет перерабатывать углекислый газ в кислород, как это происходит на подводных лодках.

Существует мнение, что позитивная аура таких людей, как Федор Конюхов, передается неодушевленным предметам, которые они использовали какое-то время. Так, сувенирная рамка с оригинальным автографом Конюхова и фрагментом воздушного шара, на котором он побил тройной мировой рекорд, приобрела репутацию талисмана, который приносит удачу даже в экстремальных ситуациях.

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