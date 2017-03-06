Федор Конюхов поборется за кубок Жюля Верна

Российский путешественник Федор Конюхов примет участие в кругосветной скоростной гонке на килевой яхте, построенной в Рыбинске. Об этом он сообщил во время встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

- Мы хотим, чтобы наша страна вошла в Кубок Жюля Верна, там сейчас три страны - французы на первом месте, англичане и американцы. Если ты один раз забрал себе Кубок Жюля Верна, ты уже считаешься океанской мировой державой. Нам нужно обойти вокруг света за 80 дней, тогда мы будем первой страной, которая на килевой яхте обошла вокруг света, - цитирует ТАСС слова российского путешественника.

По словам Конюхова, он готов обойти на яхте вокруг света за 62 дня. Однако для этого понадобится помощь не только российских, но и французских, а также английских конструкторов, которые будут разрабатывать сам корпус.

Яхту для рекордного плавания намерен построить судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области.

Яхта длиной 75 метров должна быть самой большой в мире. Кроме того, она будет двигаться со скоростью 42 узла (77 км) в час. После плавания она станет учебным парусным судном для ВМФ РФ.