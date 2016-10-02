Федор Конюхов отправится с стратосферу

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов готовится к новой экспедиции. На этот раз он намерен подняться в стратосферу на воздушном шаре.

Ожидается, что эксперимент будет проведен в Якутии через год, сообщает ТАСС. В руководстве республики заявили о поддержке путешественника. Ожидается, что полет займет один день. На сегодняшний день начаты работы по изготовлению уникального воздушного шара.

В этом году Конюхов совершил кругосветный перелет на аэростате. Ему удалось достигнуть рекорда по скорости кругосветного путешествия. Перелет длился чуть более 11 дней.

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