Федор Конюхов в 2018 году планирует взять грунт со дна Марианской впадины

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов заявил о намерении в 2018 году опуститься на дно Марианской впадины в Тихом океане и взять пробы грунта.

- Мы будем погружаться в Марианскую впадину с научной целью. Артур Николаевич Чилингаров (специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике) и я. Научная программа - это взятие пробы грунта из Марианской впадины. Этого никто никогда не делал. Там сходятся две тектонические плиты, - рассказал путешественник ТАСС.

Во время погружения в Марианскую впадину, глубина которой превышает 11 километров Чилингаров планирует установить на дне российский флаг, а Конюхов - каменный православный крест.

- Я как православный священник хочу поставить наш православный крест, из камня сделанный. Известный ювелир Владимир Михайлов над ним работает. Он будет небольшой - 80 сантиметров. И все это из камня, весить будет в пределах 60 килограммов, - сообщил собеседник агентства.