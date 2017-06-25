Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону за две минуты

Боец из России Федор Емельянено проиграл бой американскому спортсмену Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде соревнований Bellator 180.

Встреча бойцов состоялась в Нью-Йорке и длилась менее двух минут, сообщает РИА Новости. Емельяненко и Митрион обменялись сильными ударами, после чего американец восстановился быстрее и нанес сопернику еще несколько ударов. Судья остановил схватку и присудил победу Митриону.

Позже американец заявил: «Я буквально видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент — просто сумасшествие. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже круто».

Поединок Емельяненко и Митриона должен был состояться в феврале, однако за два часа до схватки Митриона доставили в госпиталь с подозрением на камни в почках. Тогда бой отменили и перенесли.

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