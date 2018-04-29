Федор Емельяненко отправил в нокаут Фрэнка Мира за 48 секунд
Боец смешанных единоборств из России Федор Емельяненко победил американца Фрэнка Мира в первом раунде соревнований за пояс Bellator в тяжелом весе.
Встреча прошла в ночь на 29 апреля в Роузмонте (США, штат Иллинойс). Россиянин нокаутировал соперника на 48-й секунде, передает ТАСС.
Бой стал для 41-летнего спортсмена четвертым после возобновления карьеры в 2015 году. За почти 18 лет Емельяненко провел 43 встречи, победив в 37 из них.
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