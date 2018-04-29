Федор Емельяненко отправил в нокаут Фрэнка Мира за 48 секунд

Боец смешанных единоборств из России Федор Емельяненко победил американца Фрэнка Мира в первом раунде соревнований за пояс Bellator в тяжелом весе.

Встреча прошла в ночь на 29 апреля в Роузмонте (США, штат Иллинойс). Россиянин нокаутировал соперника на 48-й секунде, передает ТАСС.

Бой стал для 41-летнего спортсмена четвертым после возобновления карьеры в 2015 году. За почти 18 лет Емельяненко провел 43 встречи, победив в 37 из них.