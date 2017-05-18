Федор Бондарчук стал лидером «Украинских землячеств России»

Российский кинорежиссер Федор Бондарчук возглавил организацию «Украинские землячества России».

Кандидатуру Бондарчука но пост руководителя организации предложил украинский ветеран Афганистана Михаил Будилов.

Ранее кинорежиссер направил три грузовика с лекарствами и продовольствием ветеранам войны в Афганистане, проживающим в Запорожье, Харькове и Луцке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».