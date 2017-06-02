Федор Бондарчук просит 250 млн рублей на «Притяжение-2»
Режиссер Федор Бондарчук собирается снять продолжение фантастической картины «Притяжение», бюджет для которой составит 645 млн рублей.
Первая часть вышла на экраны в январе и собрала в российском прокате более миллиарда рублей, ее купили более 70 стран.
К проекту подключились инвесторы из Китая, которые также предложили своих актеров для фильма, что уже намекает о новой географии сюжета.
Федору Бондарчуку не хватает на работу 250 млн рублей, которые он просит у российского Фонда кино, отмечает РИА Новости.
Учитывая финансовый успех предыдущей картины, деньги режиссеру, с большой долей вероятности, выделить смогут.
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