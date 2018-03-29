Федор Бондарчук недосчитался прибыли со «Смешариков»

Компания «Арт Пикчерс Студия», основанная продюсерами Федором Бондарчуком и Дмитрием Рудовским, выкатила иск коммерческой группе «Рики», занимающейся продвижением мультфильмов о Смешариках.

Суть претензии - в международной дистрибуции трех полнометражных анимационных фильмов («Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Смешарики. Дежавю») о компенсации убытков и упущенной выгоды.

По словам истца, ООО «Смешарики» нарушило свои обязательства перед дистрибутором, в том числе, компания не поставила в срок материалы по мультфильму, в результате чего истец не получил гарантированное вознаграждение как правообладатель.

Иск на 126,7 млн рублей был подан 6 марта, а принят к производству 12 марта. Первое заседание назначено на 16 апреля, сообщает ТАСС.

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