Федерация танцев на шесте подала заявку на участие в Олимпиаде

Руководство Международной федерации пилонного спорта обратилось в Международный олимпийский комитет с просьбой включить этот вид соревнований в Олимпийские игры, сообщает «Лайф».

Танцы на шесте уже официально признали спортом в 22 государствах Скорее всего, уже к концу 2016 года количество национальных федераций возрастет в полтора раза. Международная федерация ранее подписала Кодекс WADA.

Инициатором создания Международной федерации пилонного спорта является британка Кэти Коутс.

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