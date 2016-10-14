Федерация танцев на шесте подала заявку на участие в Олимпиаде
Руководство Международной федерации пилонного спорта обратилось в Международный олимпийский комитет с просьбой включить этот вид соревнований в Олимпийские игры, сообщает «Лайф».
Танцы на шесте уже официально признали спортом в 22 государствах Скорее всего, уже к концу 2016 года количество национальных федераций возрастет в полтора раза. Международная федерация ранее подписала Кодекс WADA.
Инициатором создания Международной федерации пилонного спорта является британка Кэти Коутс.
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