Федерация киберспорта РФ готовится к первому чемпионату

Федерация компьютерного спорта России получила аккредитацию комитета Минспорта и готовится к проведению первого отечественного чемпионата.

Срок действия аккредитации составляет один год. Она позволяет федерации разрабатывать правила по данному виду спорта и вносить их на утверждение ведомства.

Кроме того, федерация сможет вносить изменения в единую отечественную спортивную классификацию, проводить официальные чемпионаты и Кубки РФ, внося их в календарный план Минспорта. Федерация также наделяется правом формировать сборную России по компьютерному спорту и рядом других функций, сообщает ТАСС.