Федерация киберспорта РФ готовится к первому чемпионату
Федерация компьютерного спорта России получила аккредитацию комитета Минспорта и готовится к проведению первого отечественного чемпионата.
Срок действия аккредитации составляет один год. Она позволяет федерации разрабатывать правила по данному виду спорта и вносить их на утверждение ведомства.
Кроме того, федерация сможет вносить изменения в единую отечественную спортивную классификацию, проводить официальные чемпионаты и Кубки РФ, внося их в календарный план Минспорта. Федерация также наделяется правом формировать сборную России по компьютерному спорту и рядом других функций, сообщает ТАСС.
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