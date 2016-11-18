Федерация футбола Финляндии не верит в употребление Еременко кокаина

Комментируя решение УЕФА дисквалифицировать на два года полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко за употребление кокаина, генеральный секретарь федерации футбола Финляндии Марко Касагранде заявил, что не может поверить в то, что игрок принимал наркотики.

- Мы не можем поверить в то, что игрок принимал наркотики, и очень сожалеем о данном поступке Романа Еременко. Мы осуждаем употребление наркотиков, но необходимо иметь в виду и индивидуальный аспект. Если Еременко нуждается в поддержке, мы обязательно поможем ему. Однако мы уважаем решение УЕФА и надеемся, что это расследование было сделано для всеобщей безопасности, - цитирует Касагранде «Спортфакт» со ссылкой на пресс-службу финской футбольной федерации.

Ранее сообщалось, что в начале октября Еременко, имеющий российское и финское гражданство, без объяснения причин был отстранен на 30 дней от любой связанной с футболом деятельности. Расследование в итоге продлилось больше месяца.

ЦСКА, которому принадлежат права на игрока, объявил о намерении обжаловать вердикт УЕФА.