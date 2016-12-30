Федерация бобслея заявила о несогласии с отстранением россиян от соревнований

Документы об отстранении четырех российских скелетонистов от соревнований поступили в федерацию бобслея России, однако организация не согласна с таким решением и намерена предпринять ответные шаги.

«Федерация бобслея России подтверждает получение документов о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года по итогам публикации второй части доклада Макларена. Мы находимся в постоянном контакте с IBSF и президентом федерации Иво Ферриани, продолжаем изучать ситуацию. Федерация бобслея России заявляет, что не согласна с этим решением. Мы оставляем за собой право на ответные шаги», - цитирует текст заявления «Интерфакс».

Ранее IBSF, не называя имен, заявила об отстранении от соревнований четверых российских спортсменов в связи с расследованием предполагаемых нарушений антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.