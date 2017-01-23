Федеральному агентству по туризму запретили использование «Электронной путевки»

В мае 2016 года Федеральное агентство по туризму заключило государственный контракт с компанией «Астерос» на создание информационной системы «Электронная путевка», которая должна обеспечить прозрачность и контроль деятельности туроператоров в соответствии с законодательством РФ.

Она позволит формировать отчетности, содержащие достоверные статистические и аналитические данные. Россиянам пообещали, что «Электронная путевка» выйдет в свет в 2017 году.

Для создания системы «Электронная путевка» компания «Астерос» наняла субподрядчика в лице ООО «Аэронавигатор», стоимость работ и услуг по договору - 65 миллионов рублей, что составляет примерно треть от общей суммы контракта. В декабре 2016 года директор проекта от компании «Астерос» Алексей Денисов рассказывал, что система готова на 80 процентов.

Однако в конце декабря генеральный директор ООО «Аэронавигатор» Игорь Морачев направил письмо в компанию «Астерос». В этом письме он сообщил, что акционерное общество «Астерос» не оплатило выполненные работы, в связи с чем авторские права на результаты интеллектуальной деятельности, в данном случае информационную систему «Электронная путевка», по-прежнему принадлежат только компании «Аэронавигатор». АО «Астерос» было предложено полностью оплатить создание «Электронной путевки», а это 65 млн рублей по договору и 142 тыс. рублей штрафа по статье 395 Гражданского кодекса РФ «Ответственность за неисполнение денежного обязательства», - сообщает интернет-издание «Санкт-Петербург.Ру».

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