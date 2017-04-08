Фармпроизводители добровольно снизили цены на жизненно важные препараты

Отдельные производители лекарственных препаратов, поставляющие свою продукцию на российский рынок, снизили цены.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе федеральной антимонопольной службы (ФАС) после мониторинга цен. Представитель ФАС рассказал, что «фармпроизводители снизили в добровольном порядке 239 цен на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов В и С». В целом по итогам анализа цен отмечается снижение стоимости 378 лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно важных.

Начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаровская заявила, что «в 2017 году с учетом снижения зарегистрированных цен минимальная экономия бюджетных средств при закупке лекарств для лечения ВИЧ-инфекции только для Минздрава России составит более 63 млн руб, а снижение цен на лекарства программы «7 нозологий» позволит сэкономить не менее 5 млрд руб».

В настоящий момент ФАС проводит сравнительный анализ цен на вакцины, реализуемые в России. Ранее сообщалось, что после мониторинга стоимости противовирусных препаратов была обнаружена высокая разница в ценах на лекарства в разных субъектах России. Максимальная разница в стоимости лекарств составляла 364 процента.