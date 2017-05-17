Фанаты вынудили остановить матч «Спартака» и «Терека»
Матч между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком» был приостановлен из-за поведения болельщиков.
Инцидент произошел в начале второго тайма.
Как уточняется в материале, неустановленные болельщики зажгли дымовые шашки, в результате чего поле стадиона «Открытие Арены» заволокло дымом, сообщает RT.
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