Фанаты вынудили остановить матч «Спартака» и «Терека»

Матч между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком» был приостановлен из-за поведения болельщиков.

Инцидент произошел в начале второго тайма.

Как уточняется в материале, неустановленные болельщики зажгли дымовые шашки, в результате чего поле стадиона «Открытие Арены» заволокло дымом, сообщает RT.

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