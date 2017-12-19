Фанатам «Властелина колец» предложили тематическое вино
Поклонникам фэнтезийной саги Джона Толкина «Властелин колец» и фильма, снятого режиссером Питером Джексоном, компания Warner Bros предлагает отведать эксклюзивное вино.
Совместно с частной винодельческой компанией Lot18 киноконцерн выпустил ограниченную серию из четырех вин – «Арагорн», «Галадриэль», «Гэндальф» и «Фродо». Тираж каждого вина составляет шесть тысяч бутылок.
При изготовлении вина использовались такие сорта винограда как Мерло, Каберне-фран, Мальбек, Зинфандель и Пино-нуар. Вина разлиты в 2015-2016 годах. Продажи стартовали 18 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Entartainment.
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