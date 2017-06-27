Фальсификация продуктов станет уголовным преступлением

Подделка пищевых продуктов может стать уголовно наказуемой, сообщила замглавы Комитета Совета Федерации по аграрной политике Ирина Гехт.

По ее словам, соответствующие предложения могут быть подготовлены до начала осенней сессии.

Сенатор отметила, что сегодня за несоответствие состава продукта тому, что указано на упаковке, предусмотрен штраф в 5-10 тысяч рублей, добавив, что наказание необходимо ужесточить.

«Думаю, речь должна идти об очень серьезных штрафах и возможном лишении лицензии на производство, а также об условных сроках лишения свободы», — сказала Ирина Гехт в беседе с «Парламентской газетой».

Введение уголовного наказания за производство пищевого фальсификата, по мнению сенатора, поможет выдерживать конкуренцию добросовестным производителям.

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