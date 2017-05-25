Фальсификация продуктов станет уголовным преступлением
Роспотребнадзор предлагает ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов, заявила глава ведомства, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
По ее словам, производитель обязан указать наличие компонентов, содержащихся в продуктах, на упаковке. Если выявляются другие, незаявленные ингредиенты - это уже фальсификат.
Попова уточнила, что по действующему законодательству за подобные нарушения предусмотрены штрафы до миллиона рублей, однако, Роспортебнадзор подготовил проект закона о введении уголовной ответственности, который уже прошел все необходимые согласования.
По данным ведомства, чаще всего в России подделывают мясные и молочные консервы, сообщает «Интерфакс».
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