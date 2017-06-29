Фальшивый сотрудник ФСБ попался на мошенничестве

В Саратове по подозрению в совершении мошенничества при сделках с транспортными средствами задержан лжесотрудник ФСБ.

В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а сам он задержан на 48 часов до принятия решения об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Согласно материалам дела, своими действия фальшивый ФСБшник нанес потерпевшим ущерб в размере более пяти миллионов рублей. Правоохранители проверяют его на предмет причастности к другим преступлениям.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: ФСБ
Следующая новость В Чили хирурги совместили операцию с просмотром футбола

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО