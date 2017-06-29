Фальшивый сотрудник ФСБ попался на мошенничестве
В Саратове по подозрению в совершении мошенничества при сделках с транспортными средствами задержан лжесотрудник ФСБ.
В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а сам он задержан на 48 часов до принятия решения об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.
Согласно материалам дела, своими действия фальшивый ФСБшник нанес потерпевшим ущерб в размере более пяти миллионов рублей. Правоохранители проверяют его на предмет причастности к другим преступлениям.
Следующая новость В Чили хирурги совместили операцию с просмотром футбола
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии