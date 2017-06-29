Фальшивый сотрудник ФСБ попался на мошенничестве

В Саратове по подозрению в совершении мошенничества при сделках с транспортными средствами задержан лжесотрудник ФСБ.

В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а сам он задержан на 48 часов до принятия решения об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Согласно материалам дела, своими действия фальшивый ФСБшник нанес потерпевшим ущерб в размере более пяти миллионов рублей. Правоохранители проверяют его на предмет причастности к другим преступлениям.