Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов интернетом
Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая американской частной компании SpaceX, успешно вывела на орбиту коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4.
Как уточняется в материале, спутник обеспечит интернетом пассажиров самолетов и морских судов.
Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 02:21 по московскому времени с космодрома, расположенного на мысе Канаверал во Флориде, сообщает «Национальная служба новостей».
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