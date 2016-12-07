По факту взрыва газа в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело
По факту инцидента с бытовым газом в одном из жилых домов города Советская Гавань в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится проверка. Пожар, возникший в результате взрыва газа, локализован и потушен, передает ИА «Народные новости».
В результате инцидента пострадали три человека. Они госпитализированы.
Из дома, в котором произошел взрыв, по данным СМИ, эвакуированы более 70 человек. Для них организован пункт приема на базе местного Промышленно-технологического техникума.
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