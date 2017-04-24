По факту взрыва в дагестанской школе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в одной из дагестанских школ.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»)», - рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Подросток, принесший боеприпас в школу, задержан. В настоящее время с ним в присутствии психологов беседуют следователи. По словам школьника, гранату он нашел на улице.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один ученик и пострадали еще 10, из которых госпитализированы шестеро.