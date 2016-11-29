По факту ДТП с участием священника возбуждено дело
Московская полиция расследует уголовное дело по факту ДТП с участием священнослужителя.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. Автомобилем BMW, сбившем пешехода, управлял священник Николай Левкин. Потерпевший скончался, а водитель скрылся с места происшествия.
Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков рассказал агентству, что глава РПЦ будет проинформирован о случившемся, а Левкина отстранят от службы до выяснения всех обстоятельств дела.
Следующая новость В Минздраве увязали бэби-боксы с угрозой терроризма
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии