По факту ДТП с участием священника возбуждено дело

Московская полиция расследует уголовное дело по факту ДТП с участием священнослужителя.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. Автомобилем BMW, сбившем пешехода, управлял священник Николай Левкин. Потерпевший скончался, а водитель скрылся с места происшествия.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков рассказал агентству, что глава РПЦ будет проинформирован о случившемся, а Левкина отстранят от службы до выяснения всех обстоятельств дела.