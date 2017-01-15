По факту смерти солиста Мариинского театра проводится проверка
14 января в Санкт-Петербурге скончался солист Мариинского театра Эдуард Цанга. Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу проводят проверку.
Известно, что Цанга умер в общежитии на улице Декабристов. Причины не уточняются. Солисту оперной труппы было 38 лет, сообщает ТАСС.
13 января Цанга почувствовал ухудшение самочувствия и обратился к врачу. От госпитализации он отказался. 14 января ему была вызвана скорая помощь. Во время оказания помощи Эдуард Цанга скончался.
Мариинский тетр выразил соболезнования родным и близким солиста. "Скорбим вместе с вами", – добавили в театре.
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