По факту пропажи в Финском заливе судна с тремя рыбаками возбуждено уголовное дело

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту пропажи в Финском заливе рыболовецкого судна с тремя членами экипажа на борту возбуждено уголовное дело.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту пропажи в Финском заливе рыболовецкого судна, на борту которого находятся три человека, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ», - рассказали в пресс-службе «Интерфаксу».

Следствие установило, что маломерное судно «Монни» перестало выходить на связь и обнаруживаться системой электронного позиционирования во время возвращения в порт отправления по акватории Финского залива, в районе порта Усть-Луга.

«В настоящее время проводятся осмотр акватории Финского залива с участием сотрудников береговой охраны ФСБ России, ГИМС МЧС России, администрации Кингисеппского района Ленинградской области, допросы представителей судовладельца судна, сотрудников порта его отправления, изымается документация, касающаяся выхода судна в плавание. В поисковых мероприятиях задействован вертолет Ми-8 из службы МЧС России», - подчеркнули в ведомстве.

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