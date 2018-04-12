По факту ДТП в Подмосковье возбуждено уголовное дело

В главке МВД по региону уточнили утонили количество пострадавших в результате аварии.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ранее сообщалось, что погиб один из участников аварии – водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом на трассе А-107. Согласно предварительной версии, именно он и спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу.

По уточненным данным, пострадали 13 человек, из которых восемь – дети. Двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии, поэтому их отправят в столичную больницу. Кроме того, госпитализированы трое взрослых и четверо детей, передает РИА «Новости».