По факту ДТП в Подмосковье возбуждено уголовное дело
В главке МВД по региону уточнили утонили количество пострадавших в результате аварии.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ранее сообщалось, что погиб один из участников аварии – водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом на трассе А-107. Согласно предварительной версии, именно он и спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу.
По уточненным данным, пострадали 13 человек, из которых восемь – дети. Двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии, поэтому их отправят в столичную больницу. Кроме того, госпитализированы трое взрослых и четверо детей, передает РИА «Новости».
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