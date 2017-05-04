По факту нападения на Навального возбуждено уголовное дело
Органы дознания ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального, в ходе которого он был облит зеленкой.
Прокуратура признала соответствующее решение законным и обоснованным, рассказала «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Елена Россохина. Она уточнила, что дело возбуждено по ст. 116 УК РФ (побои).
Навальный подвергся нападению в конце апреля у Центра международной торговли в Москве. Предполагается, что его атаковали члена группировки SERB. Оппозиционеру плеснули в лицо зеленкой, после чего он был госпитализирован. По словам Навального, жидкость попала ему в глаз, что привело к химическому ожогу и временной потере зрения.
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