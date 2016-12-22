По факту нападения леопарда на зрительницу в цирке возбудили дело

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после нападения леопарда на зрительницу во время циркового представления.

Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на СКР по региону.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Боготоле. Во время представления с участием хищников вокруг арены отсутствовало необходимое ограждение. В результате леопард бросился на зрителей и нанес травмы женщине, закрывшей собой маленького ребенка. В Настоящее время пострадавшая находится в больнице.