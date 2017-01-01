По факту нападения на бойца ММА Расула Мирзаева возбуждено уголовное дело

Пресс-служба Главного следственного управления СК РФ возбудила уголовное дело по факту нападения на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева.

«По версии следствия, ночью 31 декабря 2016 года в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в городе Москве проникли трое неустановленных лиц, где подвергли избиению 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления, предположительно, травматический пистолет. После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает», — цитирует сообщение пресс-службы Следственного комитета РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия» и «нарушение неприкосновенности жилища».

Ранее сообщалось, что трое неизвестных напали на Мирзаева в ночь на 31 декабря на юге Москвы. По неофициальной информации, бойцу пытались поломать руки и душили его при помощи цепи.

Следователи не сообщают, связано ли нападение на 30-летнего спортсмена с инцидентом 2012 года, когда Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. В середине августа 2011 года около ночного клуба в Москве Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.