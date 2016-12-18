По факту массового отравления в Иркутске возбуждено уголовное дело

В Иркутске восемь человек погибли от химического отравления после употребления спитных напитков. Известно, что все погибшие выпили настойку боярышника.

По факту отравления людей следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

По предварительным данным, отравление произошло от употребления внутрь концентрата для принятия ванн. Всего пострадали 18 человек, восемь из них погибли, остальные находятся в тяжелом состоянии. Очевидцев происшествия допрашивают, проводится проверка торговых павильонов, в которых было приобретено средство.