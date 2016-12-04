По факту крупного ДТП в Югре возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крупной автомобильной аварии на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. В результате ДТП погибли 12 человек, еще 25 пострадали.

Известно, что участниками аварии стали пассажирский автобус, грузовик и два легковых автомобиля. На автобусе с соревнований возвращалась детская команда по акробатике, сообщает РИА "Новости".

Автобус занесло в сложных погодных условиях. Известно, что водители транспортного средства были трезвыми. По предварительным данным, виновником ДТП считают водителя автобуса с детьми. Для информирования родственников пострадавших в регионе открыли "горячую линию".