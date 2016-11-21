По факту гибели заместителя начальника УФМС Москвы ведется проверка

Пресс-служба ГСУСК по Московской области сообщила о том, что по факту гибели заместителя начальника Федеральной налоговой службы по Москве Владимира Носенкова проводится проверка.

«В Московской области следователями регионального Следственного комитета России проводится проверка по факту гибели заместителя начальника УФНС России по городу Москве», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».

Ранее источники в правоохранительных органах сообщили о том, что тело Носенкова было обнаружено в его доме в подмосковном Королеве. На месте происшествия следователи обнаружили предсмертную записку и ружье.

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