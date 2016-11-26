По факту гибели десантников на Кубани возбуждено уголовное дело

Военно-следственный отдел по Новороссийскому гарнизону СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью троих военнослужащих десантников в Краносдарском крае.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к поисковой операции.

Инцидент произошел 25 ноября в Темрюкском районе. В ходе учебно-тренировочных прыжков с парашютом трое десантников оказались вне заданной площадки приземления и приводнились на поверхность реки Кубань. Некоторое время спустя их тела были обнаружены поисковиками. Точные причины и обстоятельства гибели военнослужащих устанавливаются.

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