По факту автокатастрофы под Саратовом возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовно дело в связи с ДТП в Саратовской области, жертвами которого стали семь человек.
Дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Саратовской области.
Предполагается, что виновником аварии является водитель грузового автомобиля, допустивший столкновение с минивэном, которое повлекло гибель семи человек. В полиции отметили, что признаков алкогольного опьянения у него не выявлено.
Согласно данным СМИ, погибшие – пять мужчин и две женщины – были жителями стран СНГ. Они приехали в Россию из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
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