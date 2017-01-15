По факту автокатастрофы под Саратовом возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовно дело в связи с ДТП в Саратовской области, жертвами которого стали семь человек.

Дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Предполагается, что виновником аварии является водитель грузового автомобиля, допустивший столкновение с минивэном, которое повлекло гибель семи человек. В полиции отметили, что признаков алкогольного опьянения у него не выявлено.

Согласно данным СМИ, погибшие – пять мужчин и две женщины – были жителями стран СНГ. Они приехали в Россию из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.