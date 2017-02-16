Фактор инфляции побудил правительство повысить цену на водку

Минимальная стоимость бутылки водки в розничной торговле должна быть пересмотрена в сторону увеличения. Соответствующее поручение вице-премьера Александра Хлопонина направлено в Министерство финансов РФ.

В кабинете министров Александр Хлопонин курирует алкогольную отрасль, и, по его мнению, минимальная розничная цена водки за бутылку объемом 0,5 л должна быть не 205 рублей, как предлагал Минфин, а 219 рублей, пишут «Известия».

Очевидно, министерству финансов также придется пересмотреть минимальные отпускную заводскую и оптовую цены, предполагает издание. На вопрос о причинах повышения цены в аппарате Хлопонина уточнили, что подобное решение учитывает «рост ставки акциза и инфляционный фактор». Сейчас минимальная цена 0,5 л водки в рознице — 190 рублей.